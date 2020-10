Covid: nuovo record, 392 nuovi casi in Campania Ancora alto il numero di positivi

Come annunciato dal presidente De Luca in diretta social sono 392, nuovo record, i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Alto anche il numero di tamponi: 8500. Non si registrano nuovi decessi e sono 42 i nuovi guariti.

Questo il bollettino di oggi:



Positivi del giorno: 392

Tamponi del giorno: 8.482



Totale positivi: 13.524

Totale tamponi: 612.784



?Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 463



Guariti del giorno: 42

Totale guariti: 6.315