Covid: numeri ancora altissimi. 412 nuovi casi in Campania Ancora alto il numero dei tamponi positivi

Numeri altissimi, ancora, per il covid in Campania: sono 412 i nuovi positivi emersi dall'analisi dei 7250 tamponi processati fino alla mezzanotte di ieri. Non ci sono nuovi decessi (fino a ieri, oggi com'è noto è tornato a salire anche il numero delle vittime, col vescovo di Caserta) e i guariti del giorno sono 54



Questo il bollettino di oggi:



Positivi del giorno: 412

Tamponi del giorno: 7.250



Totale positivi: 14.337

Totale tamponi: 627.532



?Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 465



Guariti del giorno: 54

Totale guariti: 6.472