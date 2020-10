"Campania? E' in enorme difficoltà per numero casi covid" Ricciardi: "Sapevamo da aprile di una seconda ondata, ma le regioni hanno dormito"

“La Campania è in una situazione di grandissima difficoltà”. Così Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, commenta la situazione della regione. A Rai Tre Ricciardi ha detto: “La Campania è in una situazione di grandissima difficoltà. La regione ha da sola in questo momento lo stesso numero di casi che c’era in Italia a maggio. Di fatto, quindi la Campania, ma anche un po’ il Lazio e la stessa Lombardia – dove tutto si è originato e dove la curva epidemica non si è mai azzerata – destano certamente preoccupazione.”In Sanità l’attuale costituzione attribuisce allo Stato centrale solo il potere di programmare, controllare e finanziare. Tutto il resto è nelle mani delle Regioni. In tempo di pace ci sono Regioni che funzionano bene e ce ne sono altre che funzionano malissimo. In tempo di pace uno che nasce in Campania o in Calabria ha un’aspettativa di vita fino a 4 anni inferiore rispetto a uno che nasce nelle Marche o in Trentino. Noi abbiamo detto ad aprile che saremmo andati incontro ad una seconda ondata. Ma se molte Regioni hanno lavorato bene, la maggior parte ha lavorato con gran ritardo".