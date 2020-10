Dal ministero ammettono: "In Campania subintensive già piene" Ricciardi: "I posti si stanno già saturando: con influenza sarà molto peggio"

E' preoccupante la situazione della sanità campana secondo Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza covid. A Sky infatti ha dichiarato che c'è già grande pressione sugli ospedali : “IL coronavirus è qualcosa di insidiosissimo, e sta di nuovo riempiendo gli ospedali. I covid hospital in Campania e Lazio sono quasi pieni, e mi preoccupano molto non tanto le terapie intensive di cui si parla, ma le terapie subintensive perché ci sono i pazienti infettivi che devono essere curati in un certo modo e i posti si stanno saturando già adesso, con l'influenza dunque figuriamoci cosa succederà”.

Tuttavia Ricciardi ha continuato spiegando: “Non siamo al collasso, ma in una situazione di grandissima pressione. Siamo ancora in tempo per dare una svolta alla situazione, ma dobbiamo farlo con spirito di concordia nazionale e senza polemiche. Nessuno vuole incolpare nessuno: ma dobbiamo dare risposte a livello istituzionale e soprattutto dobbiamo darle alla popolazione”.