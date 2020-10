Covid: altri 633 nuovi positivi e due morti in Campania Occupati più della metà dei posti in terapia intensiva e tre quarti di quelli ordinari

Rimane alto ma non come a metà della scorsa settimana il numero dei casi covid in Campania. Sono 633 i nuovi positivi, con 9232 tamponi processati. Purtroppo si registrano anche 2 nuovi decessi. 128 i nuovi guariti.

Questo il bollettino di oggi:



Positivi del giorno: 633

Tamponi del giorno: 9.232



Totale positivi: 18.530

Totale tamponi: 682.704



?Deceduti del giorno: 2

Totale deceduti: 479



Guariti del giorno: 128

Totale guariti: 7.357

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 61

Posti letto di degenza complessivi: 820

Posti letto di degenza occupati: 664