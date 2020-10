Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus E' asintomatico e in isolamento: la positività a poche ore dal match con la Svezia

Cristiano Ronaldo e' positivo al Covid. Lo annuncia la federcalcio portoghese, a poche ore dalla partita con la Svezia. L'attaccante della Juve e' in isolamento ed e' asintomatico.

Il calciatore dunque è risultato positivo mentre è impegnato con la nazionale lusitana, che nello scorso week end aveva affrontato la Francia nell'ambito della Nations League.

Un problema per la Juve, che già nelle ultime settimane aveva dovuto fare a meno di Dybala non già per il covid, che lo aveva colpito a marzo, ma per un problema gastrointestinale accusato sempre nell'ambito dei suoi impegni con la nazionale.