Black friday, Ikea riacquista i tuoi mobili usati I clienti ricevono un buono fino al 50% del prezzo iniziale dell'oggetto Ikea riconsegnato

Ikea, il colosso svedese dell'arredamento, si sta impegnando per convertire il suo modello all'economia circolare e ha annunciato oggi il lancio di una campagna senza precedenti per riacquistare mobili e poi rivenderli, in occasione del Black Friday. L'iniziativa, chiamata 'Buy Back Friday', prevede che i clienti ricevano un buono fino al 50% del prezzo iniziale dell'oggetto Ikea riconsegnato, secondo Ingka, il franchise che comprende quasi il 90% dei negozi nel mondo. L'operazione si svolgera' tra il 24 novembre e il 3 dicembre, in 27 paesi. "Tutto cio' che non puo' essere rivenduto verra' riciclato o dato a iniziative per aiutare le persone piu' colpite dalla pandemia Covid-19", precisa il gruppo. Entro il 2021, Ikea prevede di installare spazi in ogni negozio dedicati alla raccolta e alla rivendita di mobili usati, come gia' avviene in alcuni dei suoi stabilimenti. Desiderosa di rispondere alle critiche secondo cui il suo modello, basato sulla vendita di prodotti in kit a basso costo, porta a consumi eccessivi e sprechi, Ikea ha anche gia' iniziato a riparare e riconfezionare prodotti danneggiati durante il trasporto in ogni negozio. Il colosso svedese, che da' lavoro a piu' di 217.000 persone e conta piu' di 500 punti vendita per un fatturato annuo di circa 40 miliardi di euro, si impegna a diventare un attore dell'economia circolare entro il 2030, con lo scopo di ridurre la sua impronta climatica globale del 70% entro tale data.