Covid: Ricciardi, rischio 16mila casi al giorno prima novembre le previsioni del consulente scientifico del ministero della salute

"Qualche giorno fa ho stimato che se non si fossero prese misure, come quelle che stiamo prendendo adesso, si sarebbe potuto arrivare a novembre a 16mila casi al giorno. In realta' il ritmo di crescita e' talmente forte che potremmo arrivarci anche prima. Per cui e' necessario rispettare le vecchie regole e introdurre queste nuove". Lo ha detto il consulente scientifico del ministero della Salute, Walter Ricciardi su Tv2000, commentando l'andamento dei contagi in Italia da Covid-19 di questi ultimi giorni.