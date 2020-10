Ecco tutti i nuovi posti letto Covid in Campania 553 tra intensive e sub-intensive per un costo di 146.174.838,40 €

Il Presidente Vincenzo De Luca, nelle vesti di Commissario straordinario per l’emergenza Covid ha nominato i vari direttori generali delle Asl campane soggetti attuatori per la realizzazione dei nuovi posti di terapia intensiva e sub-intensiva da realizzare in tutta la regione.

In totale saranno 553 i nuovi posti per un costo di 146.174.838,40 €. Sono dunque (come si legge nell’elenco degli interventi riportato in gallery) sia nuove strutture che ristrutturazioni di reparti che saranno dedicati ai pazienti Covid.

Un fiume di denaro che deve essere speso per concretizzare in tempi brevi i piani di reazione anche all’impennata dei contagi che sta riportando l’intero Paese in una condizione di emergenza.

Nell’ordinanza numero 1 del Commissario viene infatti specificato che i soggetti attuatori devono “contenere la durata delle procedure di appalto, dall'avvio all'aggiudicazione, entro la seguente tempistica: non oltre 15 giorni per l'affidamento degli incarichi tecnico-professionali; non oltre 25 giorni per l'affidamento dei lavori; non oltre 10 giorni per il perfezionamento dei "contratti di secondo livello", quando ci si avvale degli "accordi quadro" predisposti dal Commissario straordinario.

Un’ordinanza che rappresenta anche una sfida ai tempi burocratici che di certo assicurano trasparenza e rispetto delle norme ma che non si sposano con i momenti emergenziali