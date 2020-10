Il Cyber Monday 2020: l’attesa giornata di sconti per i nerds Cyber Monday 2020 sorprenderà con offerte straordinarie? Ecco perché vale la pena tenerlo d'occhio

L'autunno è arrivato e per non soccombere alla malinconia portata dai ricordi dell'estate passata, l'attenzione si rivolge al periodo dell'anno più atteso dagli amanti degli sconti e degli ottimi affari. Infatti, l'ultimo venerdì di novembre è da sempre contrassegnato sui calendari statunitensi e britannici dai nerd e da tutti gli shopping lovers, poiché in queste due giornate è possibile fare affari d'oro!

Il giorno dopo il Ringraziamento negli Stati Uniti è tradizionalmente considerato l'inizio della stagione dello shopping natalizio. In questo giorno i rivenditori effettuano molte vendite con super sconti, rendendolo uno degli appuntamenti imperdibili di shopping dove i negozi fisici risultano molto più affollati rispetto al resto dell'anno. Di conseguenza, molte persone tendono a stare lontane dai negozi per evitare la folla. Inoltre, il fine settimana del Ringraziamento è anche uno dei fine settimana di viaggio più impegnativi negli Stati Uniti. Sono infatti molte le persone che viaggiano in tutto il paese per stare con le loro famiglie. Poiché sono in viaggio, molti clienti perdono le offerte e le vendite del Black Friday. Riflettendo sulla fetta di mercato vacante costituita dalla gente che non si mischia alla calca del venerdì, si è pensato di istituire il Cyber Monday, creato come un modo per incoraggiare tali clienti a fare acquisti senza dover visitare negozi fisici.

Benché l'Italia non sia un paese anglosassone, la piacevole tradizione di Black Friday e Cyber Monday è da anni inserita nella nostra tradizione ed attesa soprattutto dagli shopper virtuali!

Il Cyber Monday è dunque un'invenzione di marketing che è stata osservata per la prima volta nel 2005 dal rivenditore online shop.org. Visto come una versione online del Black Friday fisico, il Cyber Monday è stato creato per consentire ai clienti di fare acquisti online comodamente dai loro uffici e da casa. Bisogna infatti tenere presenta che sia il venerdì del Black Friday che il lunedì del Cyber Monday non sono giorni rossi del calendario, quindi ci si deve normalmente recare in ufficio o al lavoro!

II giro di affari del Cyber Monday

Nel 2017, durante il Cyber Monday sono stati spesi più di 6,59 miliardi di dollari, con un aumento del 16,8% rispetto all'anno precedente. È possibile aspettarsi che questa tendenza continui grazie al successo dei principali market place come Amazon, Walmart, Best Buy, Target e altri.

I rivenditori vendono regolarmente articoli con uno sconto del 30-50% sul prezzo al dettaglio, sebbene le forniture siano generalmente limitate. Negli anni passati, articoli come le fotocamere digitali Canon sono stati scontati del 50%, le console Xbox One sono state vendute con uno sconto del 30% e i tracker Fitbit sono stati scontati del 25-34%.

Come evidenziato dalle edizioni precedenti, la procedura più seguita è sempre la stessa:

1 - Creare una lista dei desideri con gli oggetti preferiti

2 - Seguire l'andamento del prezzo dai primi del mese

3 - Acquistare istantaneamente quando si trova un prezzo vantaggioso

In che giorno sarà il Cyber Monday 2020?

Quest'anno il Cyber Monday si svolgerà il 30 novembre. Come ogni anno la maggior parte dei negozi aprirà le pagine del Cyber Monday già alle 00:00 di domenica sera, anche se non è sempre così.

Inoltre, alcuni negozi offrono più di una semplice svendita del Cyber Monday e la prolungano per una settimana o per l'intero mese. È infatti possibile vedere che le vendite continuano fino a martedì o mercoledì, o anche più a lungo! Alcuni negozi raggruppano anche il Black Friday e il Cyber Monday in un'unica svendita del fine settimana proponendo un weekend intero di sconti e vantaggi.

Cyber Monday 2020 e Coronavirus: la pandemia impatterà anche su questa storica giornata?

La pandemia di Covid-19 ha generato una profonda crisi economica ma al contempo ha aperto sempre di più la strada al commercio online. Le statistiche e gli studi di settore sull'impatto che questa emergenza porterà alle istituzionali giornate di shopping, fanno emergere previsioni contrastanti.

Alcuni ritengono che il distanziamento sociale e l'impossibilità di affollare i negozi fisici possa significare un aumento della domanda online, generando nelle previsioni più rosee code virtuali.

D'altro canto c'è chi ritiene che, dopo mesi di sconti per cercare di rimanere in attività, molti rivenditori non saranno in grado di offrire il tipo di offerte sbalorditive che si associano in genere al Black Friday e al Cyber Monday, diminuendo così l'interesse dei buyer, di conseguenza, il fatturato dei seller.

Nel cercare di capire quale delle due teorie si verificherà bisogna ricordare che durante il lockdown Amazon vendeva quasi $ 11.000 al secondo!

Black Friday Vs Cyber Monday: quando è meglio acquistare?

Per rispondere a questa domanda bisogna tenere presente che molti rivenditori preferiscono non pubblicare tutte le loro migliori offerte durante il Black Friday. I grandi nomi tendono a offrire offerte diverse in giorni diversi, incluso il Cyber Monday. Ciò significa che gli acquirenti esperti dovrebbero tenere d'occhio le nuove offerte ogni giorno durante il fine settimana delle offerte del Cyber Monday.

Quanto durano le offerte del Cyber Monday?

Convenzionalmente le offerte dovrebbero durare solo per il giorno in questione ma alcuni market le fanno durare un paio di giorni in più, iniziando magari uno o due giorni prima.

Per lo più, però, le migliori offerte vengono pubblicate il lunedì, lasciando e questo come momento migliore per fare acquisti. Le scorte di solito sono piuttosto limitate, quindi se si è intenzionati realmente a fare acquisti non bisogna riflettere troppo quando si trova l'oggetto giusto.

Offerte vere?

Il monitoraggio per qualche settimana dei prezzi permette poi di rendersi conto se il prodotto desiderato è effettivamente venduto ad un prezzo scontato. Chi non è avvezzo allo shopping online ed alle operazioni di monitoring può avvalersi dei diagrammi di andamento prezzi proposti da alcuni siti di comparazione.