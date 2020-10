Conte: "Chiusura scuola non è buona soluzione" Il premier: "Con De Luca non ho parlato, ma lo farò"

Abbiamo lavorato per realizzare delle condizioni di sicurezza. E anche i dati dell'Iss confermano che la curva del contagio a scuola e' molto molto bassa. Chiudere in blocco la scuola non e' la soluzione migliore. E' una soluzione che sembra molto facile, ma non e' il miglior segnale che stiamo dando". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso di un punto stampa nella notte dopo la prima giornata di Consiglio europeo. Il governo impugnera' la decisione del presidente della Campania De Luca? "Sono decisioni collegiali. Non ho parlato con De Luca. Ora permetteteci di interloquire", dice Conte ai giornalisti. E sintetizza cosi' l'approccio del governo con le regioni: "Collaborare, collaborare, collaborare".