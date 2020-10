Dalla Campania petizione alla Azzolina per riaprire le scuole Già firmata da oltre 7mila persone

Oltre 7mila persone hanno firmato una petizione, lanciata su Change.org, per chiedere "l'immediata ripresa in presenza delle lezioni scolastiche in CAMPANIA". La petizione e' diretta alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "Chiediamo che il ministero dell'Istruzione - si legge nel documento - intervenga contro l'ordinanza della Regione CAMPANIA che ha disposto la chiusura delle scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre. Chiediamo che tutti gli studenti e le studentesse della Regione CAMPANIA ritornino, con decorrenza immediata, a poter usufruire della didattica "in presenza" nel rispetto dei protocolli sanitari nazionali vigenti. La CAMPANIA non puo' e non deve restare il fanalino di coda in un settore chiave come l'istruzione"