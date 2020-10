Campania1261 contagi. De Luca: ad Halloween coprifuoco alle 22 Scuole, scelta difficile ma era necessario anche secondo gli epidemiologi

Noi abbiamo registrato fino ad oggi 487 decessi e dobbiamo fare di tutto per mantenere questo livello per numero di abitanti. Tenuto contro infatti della popolazione campana e della densità abitativa abbiamo fatto veramente un miracolo". Così su Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "Questa situazione però rischia di essere rapidamente compromessa, non siamo garantiti se non dalle scelte che avremo il coraggio di fare e la responsabilità di rispettare" ha aggiunto, comunicando che "oggi ci sono 1.261 positivi su 14.422 tamponi".

"Guai a noi se perdiamo il controllo dell'area metropolitana di Napoli che è il punto di maggiore criticità demografica del Paese". E' quanto dichiara il presidente della regione Campania. "Oggi l'Italia si è uniformata nel contagio, le regioni si sono equiparate - evidenzia il governatore - Questo è avvenuto dopo che a maggio c'è stata l'apertura della moblilità tra regioni e con l'estero e la riapertura delle attività economiche"

In questo quadro la Campania è la regione più esposta perché siamo la regione con più densità abitativa d'Italia". Così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante una diretta streaming su Facebook. "Da noi è difficile il distanziamento e c'è congestione urbana. Questa criticità regionale ci obbliga a prendere decisioni drastiche e rigorose prima degli altri"

"In Campania non sono state chiuse le scuole, abbiamo deciso due settimane di didattica a distanza. Una scelta difficile, non presa a cuor leggero, ma era una delle misure necessarie da prendere, anche secondo gli epidemiologi. Ora dobbiamo usare responsabilmente queste due settimane per lavorare sull'aumento delle linee di trasporto e sulla differenziazione degli orari, ricorrendo anche a turni pomeridiani se necessario". Cosi' il governatore Vincenzo De Luca: "La scuola e' un tema delicatissimo, cui teniamo tutti. Su cio' che ho sentito non faro' commenti e non rispondo a nessuno.

"Tutto questo perchè gli irresponsabili sono troppi. Inutili le raccomandazioni di usare la mascherina. Vi anticipo che per Halloween il coprifuoco sarà alle 22. È il fine settimana di Halloween, questa immensa idiozia, questa stupida americanata che abbiamo importato nel nostro Paese, un monumento alla imbecillita'. "Sento che si stanno preparando a fare le feste, io dico che dalle 22 si chiude tutto. E sara' il coprifuoco - annuncia - non consentiremo neanche la mobilita'

"Probabilmente prenderemo decisioni di blocco della mobilita' dopo la mezzanotte anche nei prossimi giorni" dice il presidente "Faremo un confronto con il ministero dell'Interno e con le forze di polizia. Se decidiamo questa misura - aggiunge - occorre che ci siano controlli e sanzioni rigorose. Quando discutiamo di blocco delle epidemie, chi diffonde l'epidemia deve essere considerato uno che compie un reato in flagranza, con tutto quello che ne consegue"

"Dobbiamo garantire la disponibilita' dei posti letto, gia' oggi siamo costretti a eliminare una serie di attivita' secondarie. Da oggi in poi garantiremo solo gli interventi salva vita per le emergenze estreme e arricchiamo la rete dei punti nascita. Tutto quello che puo' essere rinviato sara' rinviato". Lo annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca