Covid. Altri 1261 contagi in Campania e 3 morti Restano solo 34 posti in tutta la regione fuori dalla terapia intensiva

Altri 1261 contagi in Campania, di questi solo il 5 per cento con sintomi, e 3 decessi. I guariti sono 148. Preoccupa la situazione dei posti letto non in terapia intensiva: ne restano solo 34.

Positivi del giorno: 1.261

di cui:

- Sintomatici: 68

- Asintomatici: 1.193

Tamponi del giorno: 14.222



Totale positivi: 23.033

Totale tamponi: 737.227



?Deceduti del giorno: 3

Totale deceduti: 499



Guariti del giorno: 148

Totale guariti: 8.180

?Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 67

Posti letto di degenza complessivi: 820

Posti letto di degenza occupati: 786