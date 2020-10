"De Luca pensi alle terapie intensive non alla mia prostatite" In un post al vetriolo Briatore contro De Luca

Briatore contro De Luca, nuovo round. Il manager su Instagram, si scaglia contro il governatore della Campania, che ha disposto la chiusura delle scuole fino alla fine del mese. «Se a fine estate il Presidente De Luca invece di pensare alla mia “prostatite ai polmoni” si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva – scrive Briatore – visto che la Campania ne conta la metà rispetto alla soglia stabilita a maggio dal governo e per cui sono stati stanziati 1,3 mld, forse oggi non assisteremo ai suoi decreti raffazzonati che dimostrano la sua totale incompetenza, a discapito del popolo campano che governa».

È l'ultimo capitolo di un botta e risposta a distanza iniziato dal governatore campano dopo il ricovero di Briatore al San Raffaele. “Inviamo i nostri auguri a Flavio Briatore che si cura, come ha detto lui, per una prostatite ai polmoni”. “Facciamo un invito – continuava De Luca – a essere prudente, a non fare il fenomeno, perché parliamo di cose serie”. Poche settimane dopo la guarigione, la risposta del proprietario del Billionaire durante la trasmissione “Non è L’Arena”. “Sono entrato in ospedale senza sapere del coronavirus perché avevo fatto il sierologico pochi giorni prima”. “Pensavo di avere la famosa prostatite, che non auguro a nessuno neanche al presidente della Campania”.