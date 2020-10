Azzolina: "Pure un prete mi ha scritto su chiusura scuole" "Preoccupato che ragazzi per strada rischiano di essere preda della criminalità"

"Oggi ho ricevuto le lettere di centinaia di mamme imbufalite per la chiusura delle scuole in Campania; ho ricevuto anche la lettera di un prete, molto preoccupato: i ragazzi per strada in certe zone rischiano di essere preda della criminalita'. Infine, ho ricevuto anche lettere di studenti che vogliono tornare a scuola. Io guardo i dati e i dati ci dicono che le scuole sono posti sicuri. Oggi gli studenti della Campania non sono nelle aule ma in giro nei centri commerciali, e non credo che questi siano luoghi piu' sicuri delle scuole. Il ministro della scuola da solo non puo' impugnare un provvedimento regionale, e non ho il potere di aprire o chiudere le scuole, la decisione" in merito al ricorso contro la chiusura delle scuole in CAMPANIA " eventualmente sara' di tutto il governo. Il mio problema ora sono gli studenti". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina al 35mo convegno dei Giovani Imprenditori della Confindustria.