Epifania, addio freddo: sembrerà primavera Il meteo, le previsioni

“Il 2018 parte con tempo estremamente dinamico sull’Italia, interessata dalle code di intense perturbazioni che stanno colpendo l’Europa con pioggia, neve e venti tempestosi” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “tra Francia, Inghilterra e Germania si sono avute raffiche anche di oltre 120-130km/h con locali inondazioni e black out elettrici. Vento forte che non ha risparmiato anche l’Italia con raffiche di oltre 90-100km/h sul Tirreno e in generale in montagna. Nei prossimi giorni la nostra Penisola verrà sempre interessata dalla coda di questi fronti, con nevicate sulle Alpi, specie di confine, qualche pioggia o temporale lungo le regioni tirreniche; poco o nulla altrove tra passaggi nuvolosi e schiarite. Attenzione al vento che continuerà a soffiare sostenuto tra Scirocco e Libeccio, con mari molto mossi o agitati specie su Tirreno e attorno alle Isole Maggiori; possibili difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori”

EPIFANIA BAGNATA AL NORD – “Il weekend dell’Epifania si prospetta bagnato al Nord, per una nuova intensa perturbazione in arrivo questa volta da Spagna e Nord Africa” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “sabato 6 gennaio piogge attese soprattutto sul Nordovest con neve sulle Alpi mediamente oltre 800-1200m; nubi ma pochi fenomeni su Nordest e centrali tirreniche, più concentrati su alta Toscana e rilievi in generale. Domenica piogge più organizzate dovrebbero interessare gran parte del Nord Italia e alta Toscana, ancora in prevalenza asciutto sul resto del Centro e al Sud qui con anche belle aperture.

FREDDO LONTANO, WEEKEND PRIMAVERILE AL CENTROSUD – “Le temperature saranno in netto aumento nei prossimi giorni per effetto dei venti meridionali, con il vero freddo invernale che si terrà lontano dall’Italia. In particolare al Centrosud ci attende un weekend quasi primaverile, con punte di 16-18°C; più freddo al Nord ma comunque con massime localmente superiori ai 9-10°C – concludono da 3bmeteo.com