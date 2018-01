Lotteria Italia,i biglietti vincenti.Campania,ecco i fortunati La Dea Bendata, le estrazioni. Vendite e numeri vincenti

La Campania è fuori dal podio nella classifica dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018, quelli da super vincita. Sono solo cinque, infatti, i tagliandi fortunati dell'ultima edizione, quindi la regione campana è dietro Lazio e Lombardia. In queste due regioni tantissimi i premi ottenuti grazie all'estrazione più attesa dell'anno.

I cinque biglietti venduti in Campania sono di seconda categoria, quelli cioè da 50mila euro. Ecco di seguito i numeri di serie dei Cinque Fortunati:

A 133596, venduto a S. Gennaro Vesuviano (NA),

A 466628, acquistato a Torre Annunziata (NA),

I 268849, venduto ad Avella (AV),

G 133761, comprato a Sorrento (NA) e C 250085,

venduto invece a Casoria (NA).

Ma si attendono ora i numeri vincenti da 20mila euro.

Sono oltre 743 mila (743.150) i biglietti della Lotteria Italia 2017 venduti in Campania, al quarto posto tra le regioni d’Italia con l’8,6% sul totale dei tagliandi staccati. Rispetto allo scorso anno, il dato, riferisce Agipronews, è in calo del 12,2%; tra le città, spetta a Napoli il primo posto nelle vendite, con 364.950 mila biglietti (-17%). Al secondo posto spicca Salerno con 160.590 mila (-5,9%), terza piazza per Caserta (117 mila,-9,3%). In provincia di Avellino sono quasi 76 mila i biglietti venduti (precisamente 75.950) e portano a -7,4% il calo rispetto all’ultima edizione. A chiudere è Benevento, con 24 mila tagliandi (-3,1%).

In un Autogrill in provincia di Frosinone venduto il biglietto da 5 milioni di euro. Due milioni e secondo premio a Milano, venduto a Rosta. In provincia di Torino il terzo e quarto premio (da 1,5 e 1 milione di euro rispettivamente). Il quinto premio da 500mila euro venduto a Roma.

Ecco quelli premiati dalla Dea Bendata. Va ad Anagni, in provincia di Frosinone, il premio da cinque milioni di euro dell'edizione 2017 della Lotteria Italia: la fortuna premia quindi il Lazio, la Lombardia e il Piemonte.

Primo premio ad Anagni, il biglietto da cinque milioni di euro è quello serieQ 067777 è stato venduto nell’Autogrill La Macchia Ovest.

Secondo premio venduto a Milano in via Domodossola 15: il biglietto che si accaparra da due milioni e mezzo di euro è quello serie P 245714

Terzo premio, da 1,5 milione di euro, per il biglietto D 034660 venduto a Rosta (TO) in via Rivoli 4

Sempre in provincia di Torino il quarto premio, da un milione di euro, al biglietto P 462926 venduto a Pinerolo in via Trento 23.

Quinto premio a Roma, 500mila euro al biglietto serie D 243750 venduto alla stazione Termini.

In totale i primi cinque premi maggiori valgono 10,5 milioni di euro. Compresi anche i 50 premi da 50mila euro (seconda categoria) i 150 premi da 20mila euro (terza categoria) , la Lotteria Italia distribuisce 16,1 milioni di euro con l’estrazione del giorno dell’Epifania. A questi vanno aggiunti 12milioni di euro assegnati con la lotteria istantanea abbinata al biglietto.