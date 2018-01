Lutto Cisl-Fp. "Addio Agostino,amico sincero e amato da tutti" Il cordoglio

Si è spento all'età di 74 anni Agostino Franzese. Un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua dipartita ha travolto tutti. In tanti volevano bene ad Agostino, uomo sincero, sempre disponibile, un vero signore. La notizia della sua morte ha profondamente addolorato gli amici della Cisl, in cui per oltre 4 decenni ha militato con immutata passione e competenza. I funerali si terranno domani nella sua Monteferte. Il corteo funebre partirà da via Alvanella, dalla casa in cui Agostino viveva con la sua consorte.

Oggi è volato al cielo, vicino al Signore, il nostro amico Agostino. L'amico di tutti. L'amico fidato per oltre 40 anni della nostra grande organizzazione CISL -FP, ex dipendente dei Beni Culturali, in questo settore, insieme ad altri amici, è sempre stato il primo ad abbracciare la bandiera della Cisl, a lottare e mettersi contro tutti. Per anni è stato il nostro capitano sul territorio irpino. La cosa che ci lascia basiti è quella di avere perso una persona eccezionale ed unica. Ci mancherai amico Agostino, ma stai sicuro che sei e resterai sempre nei nostri cuori. Tu dall'alto dei cieli sicuramente ci guiderai ancora. Ciao amico carissimo". Questo il commosso ricordo di Elisa Fina, amica sodale di Agostino Franzese.

"Agostino Franzese..e chi non lo ricorda con affetto ...e gia' con rimpianto.... .collega ed amico sempre pronto a regalare saggi consigli...e con il suo sorriso.. a placare gli animi dei colleghi..(a volte turbolenti come in tutti gli ambienti lavorativi ) Sei stato la "colonna portante dell.archivio di Stato di Avellino . ..ed un ottimo ed assiduo collaboratore della Cisl .FP ..oltre ad essere un esemplare marito! La notizia della tua dipartita improvvisa ci ha lasciato così...increduli ...sorpresi....e stasera, vedere piangere con gran dolore, un nostro caro collega..amico, mi ha dato la conferma della "grandezza" di ciò che sei stato...e del vuoto che improvvisamente hai lasciato ! Ciao Agostino...resterei sempre l.amico di tutti...come ha citato Elisa Fina...e stasera il mio ultimo pensiero sarà per te!", annota Lory sul social che diventa il diario del dolore, del ricordo.