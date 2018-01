Informazione e orientamento al De Gruttola di Ariano Per parlare dei possibili sbocchi lavorativi e ricevere informazioni sui percorsi formativi

Sabato 20 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. De Gruttola” di Ariano Irpino, un prezioso momento dedicato all’informazione e all’orientamento per gli studenti che vogliono affrontare un percorso di formazione in uno dei molteplici indirizzi di studio che la Scuola propone: chimica, materiali e biotecnologie, elettronica ed elettrotecnica, meccanica, meccatronica ed energia, servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (ad Ariano Irpino in via Villa Caracciolo), Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (ad Ariano Irpino in via Cardito e a Vallesaccarda).

La visita da parte degli studenti attualmente iscritti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado e da parte delle loro famiglie sarà scandita da incontri con docenti e staff dell’Istituto tecnico e professionale per parlare dei possibili sbocchi lavorativi e ricevere informazioni sui percorsi formativi, sui programmi didattici, sulle strutture ed i servizi offerti.

Questo momento sarà anche l’occasione per conoscere gli studenti già iscritti ad uno degli indirizzi dell’Istituto, dialogare con loro e avere tante utili informazioni per frequentare al meglio la scuola a partire dal prossimo anno scolastico.

L’evento offrirà la possibilità di visitare le strutture della scuola e di conoscere nel dettaglio i servizi, le modalità di iscrizione e le iniziative di sostegno allo studio.

Gianni Vigoroso