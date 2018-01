Terremoti e prevenzione: ecco il primo Disaster Manager irpino Avellino. Il riconoscimento per Felice Preziosi. Prevenzione dei disastri naturali.

L’Italia è terra di terremoti, alluvioni, disastri ambientali sperimentando sulla propria pelle innumerevoli danni sia al nostro patrimonio che, purtroppo, alle persone.

Ieri,, 26 gennaio 2018, nella prestigiosa cornice del Palazzo dei cavalieri di Rodi a Roma si è svolta la consegna dei primi certificati di “Disaster Manager”, per la prima volta in Italia ed in Europa. A termine di un articolato e duro lavoro fra Assodima (l’Associazione Nazionale Disaster Manager) e CEPAS (l’istituto di certificazione delle competenze e delle professionalità del gruppo Bureau Veritas), al fine di verificare la competenza professionale dei Disaster Manager.

Alla manifestazione hanno assistito e partecipato illustri ed affermati professionisti del Sistema Nazionale di Protezione Civile: Dott. Fabrizio Curcio, Dott. D’Angelo Luigi, Elvezio Galanti, Patrizia Cologgi, Marco Agnolone.

La nascita in Italia della figura del “Disaster Manager” segna una svolta determinante. L’Italia è infatti il primo paese in Europa a definire e applicare una normativa tecnica, la UNI 11656:2016, approvata nel novembre 2016, che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza del “Disaster Manager”, figura avente un ruolo significativo nelle attività di pianificazione, di coordinamento e di elaborazione delle politiche pubbliche di protezione civile in ambito locale.

E con la consegna dei certificati, il Disaster Manager diventa una realtà effettiva, frutto di una normativa tecnica specifica nella quali l’Italia ha svolto e svolge una funzione pionieristica.

La conseguenza pratica, determinante per un Paese come l’Italia, esposto, come i fatti dimostrano, a drammatiche sciagure naturali, è quella di creare un tessuto di professionisti e professionalità indiscutibili, una rete alla quale anche le amministrazioni regionali e locali, oltre che la Protezione civile, potranno fare capo, sia nell’opera di prevenzione, sia a maggior ragione negli interventi di emergenza nel caso di catastrofi naturali.

Felice Preziosi ha ricevuto ieri questo importante riconoscimento che attesta e certifica la propria competenza e professionalità del settore. Al momento unico Disaster Manager certificato in provincia di Avellino e nella Regione Campania.

Ciò rappresenta una nuova fase. Infatti, questa figura potrà essere utilizzata dal “sistema protezione civile”, soprattutto degli Enti Locali, per la creazione di presidi di professionalità con abilità e competenze di qualità”.