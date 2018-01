Tanti auguri Donatella, nata nello stesso giorno della mamma Festa doppia e auguri grandi

Festa doppia in casa Venezia-Ieppariello-Ambrosone per il compleanno di Donatella Venezia e sua madre Gerarda. Una dolce coincidenza che rinsalda l'affetto di una famiglia unita e amorevole, che anno dopo anno con gioia festeggia il 30 di gennaio la speciale occasione. Entrambe quest'anno hanno ricevuto tantissimi messaggi di auguri. "Ho ringraziato singolarmente voi tutti , lo rifaccio perché un augurio , 30 sec per scrivere un messaggio, riempe il cuore di gioia . Grazie a chi mi ha fatto gli auguri e come sempre un " grazie " speciale a chi mi riempe le giornate...la mia famiglia...ed uno super special a mia madre che 43 anni fa, il giorno del " suo " compleanno , mi ha messa al mondo”. A Donatella un augurio particolare da suo marito Gianluca e sua figlia Alessandra, dagli amici e parenti tutti. " “Nella casa di una famiglia felice, semplici stoviglie di ceramica risplendono più della giada.”