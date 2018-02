Il grande ritorno della mascherata ad Ariano Una festa all'insegna della semplicità in contrada Manna

Il grande ritorno della mascherata, una festa all’insegna della semplicità con un piacevole tuffo nel passato quella organizzata in contrada Manna ad Ariano Irpino dal locale circolo Anspi.

Costumi, e maschere che hanno visto protagonisti i bambini in un giro festoso nell'intera contrada arianese.

I festeggiamenti del carnevale avranno altri due momenti domani 12 febbraio presso la scuola elementare di Torreamando in compagnia dell'animazione "Il Paese dei Balocchi" e successivamente nel salone Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo in compagnia dell'animazione "La Gardenia".

Redazione Av