Torna il teatro in auditorium ad Ariano Angelo Sateriale presenta Hirpus Samnites

Domenica 18 febbraio alle ore 18,30 presso l’Auditorium Comunale appuntamento con la Stagione Teatrale 2017/2018, con la Compagnia SulReale. Angelo Sateriale presenta: Hirpus Samnites.

Attore, autore e comico irpino-sannita, parlerà di quel territorio pensato da tutti come il più insignificante della Campania: Sannio e Irpinia. Cercherà di dare una connotazione a queste province meno marginale e più da protagonista.

Partendo dal presupposto che da soli non si è nessuno, mentre in due... non si è nessuno lo stesso, ma almeno ci si consola a vicenda, l’artista irpino-sannita racconterà una ipotetica e buffa unione delle province di Avellino e di Benevento. Attraverso un racconto ricco di storia, aneddoti e curiosità, verranno mostrati in modo ironico i vizi e le virtù di due popolazioni e due territori dell'entroterra-subappenninico-campano, che storicamente, morfologicamente e culturalmente sono “uguali”. Unico spettacolo il 18 febbraio alle 18.30.

Redazione Av