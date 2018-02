Ad Avellino sarà presentato il libro "Amare in assenza" L'appuntamento domani alle 17.00 presso la sede di "Spazio ed Evoluzione".

Si terrà domani, presso il centro per la salute psicologica di Avellino, “Spazio ed Evoluzione” a via Carlo Del Balzo, la presentazione del libro “Amare in assenza” di Raffaele Felaco e Flora D’Anselmo. L’autore, psicoterapeuta e docente presso l’Università del Molise, parlerà del suo lavoro. Modererà la psicologa specializzata in psicoterapia relazionale, la dottoressa Assunta Visconti. L’inizio dell’incontro è previsto per le 17 e durerà fino alle 19.