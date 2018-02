Neve Irpinia, controlli sull'Ofantina e lunedì arriva Burian Su facebook tantissimi post con video dei fiocchi che cadono candidi

Continua a nevicare da ore in molti comuni in Alta Irpinia. Sono tanti i borghi innevati grazie all'arrivo della Dama Bianca che è sbarcata con anticipo, rispetto agli annunci dei metereologi, nelle zone interne di Irpinia e Sannio.

Neve in abbondanza a Guardia dei Lombardi, come testimoniato dal video di Emanuela Sica, come anche sulle zone del Laceno. Stesso scenario in tanti altri comuni anche della zona Ufitana.

L'Ofantina è tenuta sotto strettissima osservazione da molte ore perchè auto e mezzi pesanti viaggino con catene o pneumatici termici.

E per lunedì annunciato l'arrivo del Burian con la sua ondata di gelo anomalo.

In arrivo un vortice di aria freddissima dalla Siberia si sta incamminando verso l'Europa e partire dal 25 febbraio raggiungerà l'Italia, portando il burian. Il burian, o buran è un vento di aria gelida spesso molto forte, che soffia da Nord, Nord-Est. Il maltempo sull'Italia arriva già da giovedì 23 febbraio. Da domenica, poi, il burian sarà accompagnato da bufere di neve congelata. In Siberia i fiocchi caduti a terra si sollevano di nuovo e volteggiano azzerando la visibilità, l'umidità nell'aria si condensa e forma polvere di diamante. Non arriverà così sulla Penisola. Ma considerando che a metà febbraio si è verificato un surriscaldamento anomalo della stratosfera (strat-warming), tra i più potenti degli ultimi 30 anni, il burian farà la sua figura.



Sarà un freddo anomalo. Quando il burian ha colpito l'Europa, Italia compresa, è rimasto nella memoria. Si ricorda l'inverno del 1929, quello del 1947, 1956, 1963 e 1979, 1987 e infine l'ultima volta, quando arrivò nel dicembre del 1996.



"Ora gli effetti del riscaldamento si stanno per riversare nella troposfera, ossia nella zona dove avvengono i fenomeni atmosferici", riferisce il team del sito iLMeteo.it, annunciando che nei prossimi giorni il vento gelido siberiano spazzerà l'Italia portando giornate di ghiaccio su molte regioni settentrionali.



Le temperature potranno rimanere sotto lo zero anche di giorno e raggiungere i -10/-12° di notte sulla Pianura padana. "Successivamente il possibile arrivo di una bassa pressione atlantica interagirà con l'aria gelida favorendo estese nevicate fino in pianura su gran parte del Nord e addirittura anche al Centro - avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito -. La situazione è in continua evoluzione e le sorprese non mancheranno".



La Protezione Civile ha emesso Allerta Gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico diffuso su Emilia Romagna e Marche. Allerta Gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato su Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria, Veneto.



Oggi intanto la nuvolosità è ancora variabile e così resterà fino a giovedì, con nubi in quasi tutta l'Italia e probabili precipitazioni, in particolare su est Lombardia e regioni nord-orientali, al Centro, con minore probabilità sulla Toscana. Pioggia anche su Calabria, Sicilia, Campania, in forma più isolata in Sardegna. Neve a quote molto basse al Nord, localmente anche a quote prossime alla pianura.



Secondo le previsioni, già domani nevicate diffuse sono previste su gran parte dell'Emilia Romagna fino in pianura. Nevicherà a Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza con accumuli fino a 10/25 centtimetri. Possibile neve mista a pioggia o qualche ora di neve anche sul Veneto e resto della Pianura padana. Venerdì altra giornata di neve copiosa sull'Emilia, nelle prime ore del mattino debole anche su gran parte della Valpadana. Neve a quote collinari anche in Toscana, mentre in giornata il maltempo intenso dovrebbe arrivare su Sicilia, Calabria e poi Puglia. Nel weekend, poi, arriva il Burian.



Da domenica (25 febbraio) l'aria freddissima proveniente dalle steppe russe si riverserà sulle regioni settentrionali e poi centrali. Il Burian dilagherà su mezza Italia portando nevicate fin sulle coste adriatiche di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e sulla Toscana. Nevicherà anche nel Nordovest fino in pianura e in Emilia Romagna; possibile neve anche

a Genova e su tutta la Liguria, in Toscana e in Umbria. Le temperature crolleranno con l'inizio della settimana: sulla Pianura Padana sono previste a -1 di giorno e - 15 di notte. Il gelo è atteso anche su tutto il Centro, con Roma che toccherà i -5 di notte.