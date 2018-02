Congratulazioni a Serena Cotoia Si è brillantemente laureata all'Università di Foggia, in economia aziendale

Si è brillantemente laureata all'Università di Foggia, in economia aziendale Serena Cotoia di Panni. Un augurio speciale e un in bocca al lupo per la sua nuova avventura e per l'ottimo traguardo conseguito arriva dalla sua famiglia. Congratulazioni anche dalla nostra redazione.

Redazione Av