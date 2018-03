Luca Abete premiato con la medaglia del presidente Mattarella Il prestigioso riconoscimento grazie al lavoro svolto in questi anni con gli studenti di tutta Italia

Luca Abete, il coraggioso inviato avellinese di Striscia La Notizia, è stato premiato con il prestigioso riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica. La moneta celebrativa, con la tipica raffigurazione istituzionale dell’Italia turrita e accompagnata dalla firma di Sergio Mattarella, suggella il lavoro svolto con #NonCiFermaNessuno, un tour motivazionale organizzato per tappe ideato e promosso da Luca Abete il cui eco è arrivato fino al Quirinale.

Un’iniziativa partita nel 2014 e della quale sta per vedere la luce la quarta edizione (si parte giovedì 8 marzo dall’Università Bicocca di Milano, ndr), sviluppata in dieci tappe. Una campagna sociale senza precedenti dove migliaia di studenti degli atenei e delle scuole italiane vengono coinvolti per parlare di coraggio, passione e di incidenti di percorso capaci di diventare opportunità. Un esperimento di comunicazione che arriva dritto al cuore, sfidando luoghi comuni e pessimismo generale: un’incredibile iniezione di fiducia per coloro che, in un periodo storico incerto e complesso, possono trovare la fortuna tanto agognata ripartendo proprio da se stessi.

“È un riconoscimento inaspettato che per me rappresenta tanto - dichiara Luca Abete. Non è, infatti, solo una gratificazione personale, ma è anche la conferma che quando si dona una parte di noi al prossimo, con passione e lealtà di sentimenti, magari non subito, ma prima o poi, si può ricevere l’apprezzamento che meritiamo. E non è tutto: quest’anno abbiamo ricevuto anche il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Insomma non mancano le soddisfazioni che arrivano in un momento molto importante. Manca poco infatti alla partenza delle quarta edizione del tour che ci vedrà, quindi, ancora più euforici, carichi e… medagliati!

Redazione Av