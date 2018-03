Dall'America al Vesuvio: grande musica al Circolo del Nuoto Il concerto giovedì 8 marzo alle ore 19,30

Torna la grande musica classica al Circolo del Nuoto di contrada Archi ad Avellino. Giovedì sera alle ore 19,30 ci sarà il concerto organizzato da Caterina D'Amore "Dall'America al Vesuvio" per soprano, flauto e pianoforte.In programma un ricco repertorio musicale che saprà abilmente ripercorrere la professoressa D'Amore, nota musicista irpina che in più occasioni e prestigiose manifestazioni, ha saputo farsi apprezzare in tutta Italia. Lo farà in trio con altre due talentuose musiciste:Federica Pagliuca e Antonella De Vinco.

Dalla musica jazz alla canzone napoletana, farsi coinvolgere sarà inevitabile per un nuovo imperdibile con la musica classica nella splendida location del Circolo del Nuoto. Il soprano Federica Pagliuca con Caterina D’Amore al flauto e Antonella De Vinco al pianoforte saranno protagoniste della speciale serata.

In programma musicale pronto ad affascinare ogni gusto: Dream in a summer day e “… I feel pretty” da “West side story” di L. Bernstein, Sentimentale e Dalla suite N.1 per flauto e piano di C. Bolling, Summertime, Fascinating Rhythm e I got rhythm di G. Gershwin, Polly’s Lied e Zuhalterballade di K. Weill, Tanti anni prima di A.Piazzolla, Due canzoni amazzoniche di V. Henrique, Modinha di H. Villalobos, Tango pour Claude di R. Galliano, Canzone antica napoletana di S. Pappalardo, A Vucchella di F. P. Tosti, Me voglio fa' na casa di G. Donizetti e La Danza di G. Rossini.



Federica Pagliuca, soprano, si è diplomata in canto lirico presso il Conservatorio “ D. Cimarosa” di Avellino e successivamente si è laureata in musica vocale da camera barocca con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “ San Pietro a Majella” di Napoli. È stata inoltre ammessa ed ha frequentato, nel 2014, l'Accademia del Belcanto “ Rodolfo Celletti” di Martina Franca.



Caterina D’Amore si è diplomata brillantemente in Flauto presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino. Successivamente ha frequentato il corso triennale di Alto Perfezionamento presso la prestigiosa “Accademia Italiana del Flauto” in Roma, diplomandosi con il massimo dei voti, sotto la direzione del Maestro R. Guiot e vincendo il primo premio all’unanimità nel concorso dell’accademia.



Antonella De Vinco, nasce ad Atripalda(AV), studia sino al conseguimento del Diploma in pianoforte con il M°Carlo Lapegna e successivamente si perfeziona con il M°Franco Medori e la concertista Laura De Fusco. Ha frequentato varie Masterclasses tenute dai Maestri Franco Scala, Riccardo Risaliti e Boris Petrushansky. Ha suonato per importanti istituzioni concertistiche ed enti musicali.