Crescitelli presenta "Settanta Revisited" al Doublebro Alle ore 21 la presentazione del nuovo libro dell'Antiviaggiatore, in via Pianodardine 53

di Simonetta Ieppariello

“Settanta Revisited” è il titolo del nuovo libro di Carlo Crescitelli, che sarà presentato da Francesco Modestino Picariello sabato sera al Doublebro di via Pianodardine ad Avellino. Ci sarà l’autore e dopo la presentazione, con speciali incursioni di chi ha letto il testo e conosce Carlo, anche un concerto dedicato proprio a quegli anni con Carmine Ciccarone, Sergio Perrotta e Francesco Renna, che inizierà alle ore 22. Una serata speciale al Doublebro che si conferma palcoscenico di musicisti di razza, meta di intere generazioni per eventi di qualità e di cultura musicale e non solo. La presentazione del libro sarà l’occasione per conoscere gli anni Settanta oltre ogni frontiera analizzando quella speciale temperie culturale, sociale, musicale e storica grazie alla brillante e unica scrittura e metodo di racconto di Carlo Crescitelli. L’evento al Doublebro sarà in un certo senso la tappa di un nuovo viaggio dell’Antiviaggiatore, come ama definirsi Crescitelli sempre attento a guardare il mondo con occhi freschi, nuovi e puliti. La sua scrittura sa arrivare dritta al cuore e allo sguardo di chi legge, fornendo prospettive sempre nuove, per conoscere e apprezzare luoghi, persone e ambienti.

Un nuovo caleidoscopico viaggio in quegli anni che dividono esattamente in due la storia dell’uomo tra passato e presente, funzionando da crocevia storico di una intera generazione.

Cronache di un viaggio nei magici anni Settanta è la storia semiseria di un uomo che cammina nel tempo. Bimbo, adolescente, giovane uomo, torna l’antiviaggiatore Carlo Criscitelli in un personalissimo racconto di vita, la sua vita, che scorre nel caleidoscopico viaggio di un’era, quella degli anni 70.

Allora non mancate: Sabato sera al Doublebro di via Pianodardine 53 ad Avellino Francesco Modestino Picariello intervisterà l’autore Carlo Criscitelli alle ore 21, poi sarà ancora una volta grande musica a partire dalle ore 22, nell'ambito del programma curato da Simone Pastore.

Il volume edito da Ettore Barra de “Il Terebinto Edizioni” si conferma testo originario, di non semplice collocazione in un definito genere letterario in quanto è un saggio in cui c’è un forte intervento autobiografico da parte dell’autore; inoltre il taglio umoristico dell’opera, che permette di guardare oltre le apparenze e di guardare la realtà in profondità, e la sua multimedialità, in quanto si presta a diverse chiavi di lettura.

Carlo Crescitelli, dunque, racconta i suoi anni 70. SETTANTA REVISITED è un diario semiserio dei magici anni Settanta, sviluppato fra la grande dimensione pubblica degli eventi che all’epoca rivoluzionavano il mondo, ed il piccolo privato del suo autore: al tempo bimbo prima, adolescente poi. Dall’autunno del 1968 – con i carri armati sovietici che fanno il loro triste ingresso a Praga, e l’autore il suo triste ingresso in primina – al dicembre del 1980, con il tragico assassinio di John Lennon a New York, consumatosi appena un paio di settimane dopo il terremoto in Irpinia: segnali entrambi della fine di un mondo e di un futuro ignoto e tutto da scrivere. Nel mezzo, le grandi e piccole gioie, e i grandi e piccoli casini di allora: la musica, lo sport, il cinema, gli ideali, le lotte, le rivolte, le tante illusioni e delusioni che la storia del costume italiano racconta. Riconsiderate oggi con il tono disincantato e a tratti beffardo dell’uomo maturo che guarda al passato ridimensionandolo, eppur rimpiangendolo.

Carlo Crescitelli vive ed opera ad Avellino, e la sua attività autoriale spazia dall’ambito letterario a quello saggistico e artistico. Sue le fortunate cronache di viaggio pubblicate sotto le spoglie de “L’antiviaggiatore”.

PER INFO sull'evento al Doublebro di Sabato dieci marzo: 0825679414 - 3337903301