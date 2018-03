Buon compleanno Michele Frascione L'angolo degli auguri

Conoscendoti, non rinuncerai neppure oggi alla tua telecamera, compagna di vita e di tante avventure, perchè una vera sentinella come te, non conosce riposo. Ma oggi è un giorno di festa, il tuo giorno e meriti di festeggiarlo al meglio con tutte le persone a te più care a partire dalla tua meravigliosa famiglia.

Gli anni passano velocemente ed eccoti giunto a quota 24. Un augurio affettuoso di buon compleanno da Gianni, dai tuoi cari e dalla comunità di Bisaccia che ti ringrazia per tutto ciò che fai ogni giorno.

Un sincero augurio naturalmente anche da parte della nostra redazione. Resta sempre come sei, perchè è così che piaci alla gente....