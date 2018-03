Settimana mondiale del cervello. Ecco Avellino Adesioni da 600 professionisti di 20 Regioni italiane

Dal 12 al 18 marzo 2018 si tiene la “Settimana del Cervello” (“Brain Awareness Week”), campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche al fine di arricchire il patrimonio di informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello.

Istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, ogni anno nel mese di marzo la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore (psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, medici, biologi, neuroscienziati) in una celebrazione del cervello creativa e innovativa rivolta ai cultori e ai cittadini di tutte le età.

La campagna in Italia (“Settimana del Cervello”, terza edizione, www.settimanadelcervello.it ) è organizzata e coordinata da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica partner della Dana Foundation che, dal 2007, funge da anello di congiunzione tra il mondo accademico e il pubblico interessato all’argomento.

Quest’anno ad Avellino sono previsti due eventi:“Patologie neurologiche: incontriamo i familiari”, organizzato dalledr.sse Francesca PisacretaeVirginia Valentino, psicologhe con esperienza in Neuropsicologia. Le dottoresse accoglieranno nel loro studio i familiari di persone colpite da ictus, demenza e altre patologie neurologiche, con l’obiettivo di creare una rete di supporto, un gruppo in cui discutere, informare, formare e dare sostegno. Due le date disponibili: il16/03/18 dalle 18:00 alle 20:00 in via Piave, 180 ed il 17/03/18 dalle 15:00 alle 19:00 in Via Tagliamento, 237, previa prenotazione.

Il secondo evento è uno screening cognitivo per sensibilizzare la popolazione sul delicato tema del deterioramento cognitivo:"Check-up della mente - screening cognitivo gratuito in farmacia",a cura della dr.ssa Francesca Vecchione, psicologa specializzanda in Neuropsicologia. Si terrà il 17 marzo presso la Farmacia Del Daino, Grazia Fiore. Via Perrottelli 4.

Il calendario degli eventi completo è consultabile sul sito www.settimanadelcervello.it. Settimana del Cervello anche online

La terza edizione della Settimana del Cervello si svolge anche online, attraverso una serie di post dal contenuto “più cervellotico che mai” che si possono seguite sulla pagina Facebook Settimana del Cervello. Le attività locali si possono invece seguire sulla pagina regionale Settimana del cervello - Campania.

Redazione Av