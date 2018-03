Lotta al colesterolo: farmacie specializzate in campo Parola d'ordine: prevenzione

Le farmacie specializzate di farmacisti preparatori, da sempre in prima linea nella prevenzione, hanno deciso di sensibilizzare i cittadini sui rischi del colesterolo alto e di dare il proprio contributo con un consiglio personalizzato per aiutarli a mantenere i livelli di colesterolo entro la norma.



“Il colesterolo è un costituente naturale dell’organismo, ma se il livello presente nel sangue è eccessivo, può mettere in pericolo la salute cardiovascolare. – spiega Santo Barreca, portavoce delle farmacie specializzate – è molto importante mantenere i valori nei limiti normali: il colesterolo alto, assieme a diabete, fumo, ipertensione e obesità, è uno dei maggiori fattori di rischio cardiovascolare.”



“Il colesterolo presente nell’organismo non deriva solo dal cibo: in parte viene prodotto dal fegato, che garantisce la quantità necessaria per il benessere dell’organismo. – prosegue Barreca – In alcuni casi, però, la quantità prodotta è eccessiva tant’è che non è sufficiente tenere sotto controllo i valori con la corretta alimentazione.”



Da qui l’importanza fondamentale della prevenzione. Durante tutta la settimana della salute dal 19 al 24 marzo 2018 i farmacisti saranno a disposizione dei cittadini per informarli su come prevenire l’ipercolesterolemia, anche agendo sullo stile di vita.



Chi entrerà nelle farmacie potrà per esempio imparare a comporre un piatto unico bilanciato, in modo da introdurre nella dieta le corrette proporzioni di nutrienti, e potrà ricevere dal farmacista consigli alimentari personalizzati sul rischio cardiovascolare.

Redazione Av