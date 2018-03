La Pasqua cosmopolita di Lacedonia in musica Festival Pianistico Internazionale

Sarà davvero un evento unico nel suo genere, quello proposto dal Comune di Lacedonia domenica 1 Aprile 2018 alle ore 21.00. Un Festival Internazionale prodotto dalla Montecristo Produzioni con Pianisti provenienti da tutto il Mondo per celebrare la Musica universale in tutte le sue forme.

Si proprio quella Musica quale rivelazione più profonda di ogni saggezza che risuonerà nella notte di Pasqua come una grande avventura verso la Luce. E per la prima volta queste terre diventano il punto d’incontro di continenti e talenti. Cile, Ucraina, Cina, Giappone, Usa, e ovviamente anche Italia, tanta Italia sul palco del Teatro Comunale di Lacedonia per ripercorrere un sentiero che parte dal Romanticismo Barocco fino ad arrivare al nostro Pop Contemporaneo. Da Chopin ad Ed Sheeran passando per Giovanni Allevi e Ludovico Einaudi questo il copione della serata che vedrà anche la consegna del Premio “Antonio Romano” un importante riconoscimento musicale in memoria proprio di un giovane e talentuoso pianista irpino che proprio quest’anno avrebbe compiuto cinquant’anni. Un Premio che una apposita giuria di qualità consegnerà ad uno degli artisti presenti sullo stage pasquale dell’alta irpinia.

Nomi di primo piano nel cast messo in piedi magistralmente dal Direttore Artistico Maurizio Giannetta: da Shanghai - Cina Louyiheng Yang - Primo Premio assoluto al 3° ZhongSin International Music Competition di Singapore, Primo Premio agli United States Open Music Competition in Cina, Primo premio assoluto e il premio d’oro del 3° Hong Kong International Piano Open Competition. Nato invece a Santiago del Cile e vissuto in California Usa Mattias Nestro Cuevas - direttamente dall’Europa Season di Craiova al Krasnogorsk Music Festival di Mosca. Dal Giappone invece Tomoka Yamane - Primo Premio al Sanyo Okayama, il premio Espoir al Concorso Internazionale di Osaka, Primo premio al Concorso Internazionale di Musica Tadini, Premi speciali Student Music in Japan E Japan Classical Music. Nata in Russia, ha vissuto e studiato in Ucraina all’università delle arti a Kharkiv è Olaga Rubanova - laurea in pianoforte e musicologia ha partecipato a diversi concerti e festival, vincitrice di tanti Festival e concorsi in tutto il Mondo che le hanno valso l’appellativo di: la Pianista dello Zar. E poi ecco la delegazione Italica che sarà a Lacedonia il 01 Aprile prossimo: Massimo D'Alessio - compositore Milanese con all’attivo già diverse collaborazioni importanti tra cui Tony Bungaro, Mark Harris, Michele Ascolese e Francesco Sole. Da Arezzo Giovanni Fabiani - primo premio assoluto e menzione d’onore al concorso di composizione orchestrale Veretti e “Los Angeles Music Award” per miglior disco d’esordio. La beniamina di casa invece sarà Viviana Celano - giovane e talentuosa pianista irpina nata proprio a Lacedonia che dopo aver vinto numerosi concorsi e premi in tutta Italia torna a casa per proporre la sua arte al suo pubblico. E dulcis un vero grande Festival non poteva avere la sua mascotte: ad aprire la serata un giovanissimo Lorenzo Piccolella - dodici anni, un talento con tanta voglia di musica e di crescere.

Insomma un grande evento cosmopolita in alta irpinia, nella sera di trascendenza per antonomasia, la location è il gioiellino del comunale di Lacedonia e i protagonisti sono delle vere celebrità, tutte insieme per una volta. Non esserci sarebbe come peccare nel giorno del non peccato universale.

Redazione Av