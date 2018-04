Cesco torna al microfono con la cover de "Il Mondo" Il 6 aprile ore 20,30 a Palazzo Macchiarelli di Montoro

Cesco torna al microfono con la cover de “Il Mondo” il 6 aprile ore 20,30 a Palazzo Macchiarelli di Montoro.

Dopo il successo di “Girotondo” e “Mille su uno”, che lo ha portato dalla Lettonia come ospite al festival di Jurmala 2017 alle oltre 50000 visualizzazioni su youtube, tocca al terzo singolo per Cesco.

Il cantautore campano questa volta si confronta con le cover interpretando una canzone culto: “Il Mondo” di Jimmy Fontana. Di nuovo Cesco darà prova non solo delle sue capacità canore, ma anche della destrezza come arrangiatore restituendo al brano un tratto assolutamente personale. Non resta che ascoltarla sui principali digital store e youtube.

Classe 85, Francesco De Falco, in arte Cesco, si avvicina al mondo della musica come chitarrista fino a conseguire il diploma di conservatorio e diventare poi docente; lo studio di canto ed interpretazione completano la sua formazione musicale. Cantautore da sempre, di recente ha deciso di presentare i suoi inediti al pubblico, tra questi “Mille su uno”, Girotondo e l’imminente cover de “Il Mondo” registrati presso La Fucina Studio di Empoli e accompagnati da videoclip irresistibili visibili sui canali social e YouTube.

Redazione Av