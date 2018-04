Commozione per il ricordo dell'avvocato Federico Acone Messa di suffragio in ricordo dello stimato penalista.

di Andrea Fantucchio

Oggi si ricorda l'avvocato Federico Acone, scomparso improvvisamente il 5 Aprile dello scorso anno, lasciando così un vuoto incolmabile all'interno del panorama forense irpino. Nato a Pratola Serra, dall'avvocato Pasquale Acone e dalla signora Maria Toni, secondo di tre fratelli, all'età di 18 s'iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli dimostrando sin sa subito la sua attitudine al mondo del diritto. Al termine degli studi entrò sin da subito come Dott. Proc. all'interno dello Studio del padre di fianco al fratello Modestino. Sin dai primordi si distinse dai colleghi di famiglia per la sua propensione al diritto penale, specializzandosi prevalentemente nel corso del tempo proprio in quella branca del diritto.

Negli anni '80, post-sisma, iniziò ad occuparsi di numerosi casi di rilevanza locale e nazionale in collaborazione anche con i più alti riferimenti della materia penale italiana, su tutti il Professore Vincenzo Patalano ed il Professore Alfonso Furgiuele, quest'ultimo tuttora ordinario della cattedra di Diritto Processuale Penale presso l'Università Federico II di Napoli.

Nel corso del tempo tra le aule giudiziarie, con il rigore ed etica forense, divenne punto di riferimento in particolar modo nel settore del penale-ambientale, ed a agli inizi degli '90 rivestì anche la carica di Consigliere presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

Quest'oggi, ad un anno dalla sua dipartita, restano ancora pulsanti nella mente di molti suoi colleghi le parole pronunciate nel dicembre del 2013, al compimento dei 40 anni di esercizio della professione, sul ruolo dell'avvocatura in particolar modo invitando la vecchia classe forense al confronto ed al dialogo con i giovani avvocati, al fine di spingere questi ultimi ad una formazione costante e continua al passo con l'evoluzione del diritto sia in ambito nazionale che in quello internazionale. Alle 18 di oggi è in programma una messa di Suffragio nella chiesa di San Modestino a Mercogliano.