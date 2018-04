"Grazie al reparto di cardiologia del Moscati: sono angeli" Il messaggio di ringraziamento inviato da una lettrice.

Da Dora Pezzella riceviamo e pubblichiamo:

Fa più rumore un albero che cade di un’intera foresta che cresce! È proprio così: siamo abituati a dare importanza più ad annunci negativi che a buone notizie. Forse proprio questo modus operandi mi ha portato a ringraziare pubblicamente l’intero staff del reparto di cardiologia dell’Ospedale Giuseppe Moscati di Avellino: un vero fiore all’occhiello per la sanità irpina. Professionalità ed umanità sembrano essere le parole d’ordine dell’intera equipe di questo reparto. Medici, infermieri e tutti i vari operatori sanitari non si limitano a dare assistenza sanitaria ai degenti con grande ed ammirevole professionalità, ma cercano di trasmettere calma ed ottimismo donando dolcezza, gentilezza, disponibilità ed infondendo fiducia e forza non soltanto nei ricoverati, ma anche nei familiari di questi ultimi. Un grazie pieno di stima e di riconoscenza ad ognuno di loro, alla passione che mettono nel loro lavoro, al loro umorismo intelligente capace di sdrammatizzare la tensione ed ai loro sorrisi incoraggianti, forse la medicina migliore! Dora Pezzella