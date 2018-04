Un'Alfa Romeo speciale per i 40 anni di Antonio Pompeo Arriverà direttamente da Salerno grazie ad Attilio Tortora, tra i più noti imprenditori campani

Un'Alfa Romeo speciale, unico esemplare in Italia per i 40 anni di Antonio Pompeo. Arriverà direttamente da Salerno grazie ad Attilio Tortora, tra i più noti imprenditori in Campania insieme al fratello Ciro.

"E' un omaggio ad un grande amico che per noi rappresenta, un punto di riferimento importante non solo ad Ariano Irpino ma in tutto il territorio della Valle Ufita, Alta Irpinia, Baronia e vicina Puglia. Un modo per ringraziare Antonio, in questo giorno speciale per la sua passione e grande professionalità dimostrata da anni in sinergia con la nostra azienda. Pompeo Auto è oggi una garanzia e di questo ne siamo davvero orgogliosi."

Una festa che si annuncia davvero speciale quella in programa questa sera all'Agriturismo Tre Colli di Ariano Irpino. In tanti persino dal Giappone, Maranello, Roma e varie parti d'Italia, hanno voluto omaggiare Antonio con messaggi di auguri per questo suo traguardo.

E in un video preparato dalla sua dolce metà Carmela Conte, i momenti più importanti e affascinanti che hanno rappresentato la storia di di Antonio in questi suoi primi 40 anni. Una serata insomma dalle mille sorprese.

Ad Antonio giungono gli auguri da parte di tutti gli invitati, dalla sua famiglia, gli amici più cari e naturalmente anche dalla redazione di ottopagine.

Redazione Av