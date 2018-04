Scuola lavoro: gli studenti del liceo Colletta in tribunale Un'iniziativa che rientra in un progetto più ampio sposato dalla dirigenza scolastica.

di Andrea Fantucchio

Non sono passati inosservati, fra le aule del tribunale di Avellino, i ragazzi del Liceo Classico Pietro Colletta. Coinvolti nel progetto alternanza scuola lavoro sottoscritto dalla dirigente del liceo, Paola Gianfelice, e dal presidente dell’ordine degli avvocati, Fabio Benigni. Gli studenti hanno assistito all’udienza collegiale penale presieduta dal giudice Luigi Buono affiancato dai magistrati Giulio Argenio e Lorenzo Corona.

I ragazzi erano accompagnati dalla referente del progetto per l’istituto, la professoressa Angela Nardiello e dal consigliere segretario dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, Biancamaria D’ Agostino.

Un’iniziativa che rientra in un progetto più ampio fatto anche di conferenze e altre iniziative che mirano ad avvicinare i ragazzi al mondo del diritto attraverso un'immersione concreta che faccia conoscere loro le attività svolte da avvocati e magistrati. I docenti scelti per il progetto presso il liceo Colletta sono gli avvocati Gaetano Aufiero, Massimiliano Di Vito, Elvira Festa, Claudio Frongillo, Carlo Frasca, Ennio Napolillo. La referente del progetto per l’ ordine degli Avvocati di Avellino è l’avvocatessa Maria Rita Martucci