Anfiteatro d'argento alla costumista Paola Nazzaro Premio alla carriera per la versatile professionista di Avellino

E' senza dubbio un momento magico per la splendida e versatile Paola Nazzaro, famosa costumista di Avellino, che in contemporanea alla messa in onda Rai del film 'L'aquilone di Claudio' del regista Antonio Centomani di cui lei ha curato appunto i costumi ad Avella, nell'ambito della quarta edizione della Festa dei Libri, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento alla carriera: l'anfiteatro d'argento.

Lady Burlesque è oggi una 'bambina d'acciaio' che si fa strada con professionalità nel mondo cinematografico e in quello culturale.

In occasione della giornata del libro, è stata invitata dalla Fuis, ovvero la federazione scrittori e tutela autori, presso la biblioteca della Camera dei Deputati per leggere un suo racconto avveniristico.

Nelle ultime settimane ha creato il brand, sintesi perfetta della sua filosofia di stile, Bambinadacciaio, per donne coraggiose e ribelli che indossano le loro passioni vitali sviluppando nel contempo talenti capaci di sovvertire una difficoltà in opportunità. "La passione muove il mondo e muove la mia vita - dice Paola Nazzaro appena insignita del prestigioso premio nel Teatro Biancardi di Avella-. La vita a volte non concede sconti ma bisogna affrontarla di petto con un'energia pazzesca. Sono grata alla mia terra perché a volte i premi servono a fare di più e meglio". E in fondo la Nazzaro è un ciclone di energia e colore, una professionista infaticabile e lungimirante. In cantiere ha molti progetti di lavoro sempre per il cinema italiano che la predilige come costumista per il bon ton e la raffinatezza.

Redazione Av