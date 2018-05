Ad Avellino il corso per gestire bed and breakfast di successo L’iniziativa dell’Abbac: ecco come partecipare.

Ad Avellino Giovedì 17 Maggio un corso su come aprire e gestire un b&b o una casa vacanze e una locazione breve senza commettere errori. L’iniziativa è dell’Abbac l’associazione regionale del settore.

Come aprire e gestire un bed and breakfast, una casa vacanze senza commettere errori. E’ quanto propone un corso per aspiranti operatori ricettivi extralberghieri che è stato organizzato dall’Abbac, l’associazione regionale del settore per giovedì 17 maggio presso la sede di Avellino, in Via Pironti 1/b. “Un aspirante operatore ricettivo informato correttamente è in grado di garantire migliore accoglienza ed ospitalità in città e sul territorio, tutelando i consumatori e svolgendo un ruolo da protagonista nel turismo ricettivo – cosi dichiara il presidente Abbac Agostino Ingenito – Abbiamo elaborato un corso con diversi moduli spiegati in maniera semplice che consentono di avere tutte le informazioni per come aprire un bed and breakfast, una Casa Vacane ed una locazione breve , gli errori da non commettere durante l’apertura e la gestione. Il corso, della durata di quattro ore, è composto da 4 moduli con relativi esperti in gestione tecnica/amministrativa, gestione fiscale, web marketing e posizionamento online, adempimenti e modalità di gestione prenotazioni. Le informazioni degli esperti riguarderanno anche come muoversi nella rete internet, come gestire le prenotazioni online e come garantire successo alla propria struttura. Al corsista viene consegnato un attestato di partecipazione ed uno sconto del 5% su consulenza tecnica. Per informazioni è necessario contattare la sede Abbac ed attenersi alle modalità di prenotazione prevista a questo link . E’ possibile telefonare allo 0813440891, whatsapp 3755034102 oppure inviare un’email a info@abbac.it