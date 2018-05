Cammini della Via Francigena del Sud: gran finale a Savignano L'ultimo appuntamento dell'atteso evento di valorizzazione territoriale.

Ultimo appuntamento per l’evento “I Cammini della Via Francigena del Sud” che, sabato 12 maggio, farà tappa a Savignano Irpino per la conclusione di un lungo itinerario durato due mesi. Il progetto, promosso dal Comune di Casalbore e co-finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014-2020 Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, prevede, per i visitatori che interverranno, la possibilità di partecipare a passeggiate escursionistiche a piedi, nel territorio urbano ed extra-urbano dei comuni coinvolti, volte a riscoprire le tante meraviglie dislocate lungo l’antica direttrice viaria detta “Francigena del Sud”.

Le passeggiate si concludono con laboratori di degustazione guidata di piatti e prodotti tipici, visite a stand espositivi di gastronomia e artigianato locali e coinvolgenti spettacoli folkloristici. Tanti gli ingredienti, dunque, pensati per attrarre turisti e appassionati di escursionismo, che già nelle tre tappe precedenti (l’evento ha toccato i comuni di Casalbore, Greci e Montaguto) hanno premiato l’iniziativa. A Savignano Irpino si comincerà, sabato 12 maggio, alle ore 17,00, con la passeggiata lungo le strade del borgo antico, inserito all’interno del circuito de “I Borghi più Belli d’Italia”, e visita al Castello Guevara. Partenza dalla Fontana Angelica. Sempre presso il Castello Guevara, i visitatori saranno accolti dalle aziende locali presenti negli stand espositivi e avranno la possibilità di partecipare al laboratorio pratico e di assaggio delle tipiche orecchiette savignanesi. A completare il pomeriggio vi sarà un divertente spettacolo di musica folkloristica lungo Corso Vittorio Emanuele, cui si accompagnerà, in contemporanea, un’anteprima della tradizionale “Sagra delle Orecchiette”, evento gastronomico tra i più antichi d’Irpinia. L’ultima tappa del progetto “I Cammini della Via Francigena del Sud” cade, inoltre, in occasione di un’importate ricorrenza che la comunità savignanese si appresta a festeggiare: il 30° Anniversario del Gemellaggio con la cittadina francese di Savigneux. Per celebrare questo sentito evento, dall’11 al 13 maggio Savignano Irpino si animerà con iniziative a tema che interesseranno l’intero territorio, che vedrà l’arrivo di nutriti gruppi di turisti francesi e tedeschi. Un ultimo appuntamento da non perdere per scoprire, passeggiando, le bontà e le bellezze delle valli del Miscano e del Cervaro.