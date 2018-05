"Le eccellenze nelle imprese e nelle professioni" Premiati gli studenti del De Gruttola di Ariano

Gli studenti della classe 4 A dell'IIIS “Giuseppe De Gruttola” di Ariano Irpino indirizzo elettronica ed ettrotecnica” sono stati premiati al concorso "Le eccellenze nelle imprese e nelle professioni", organizzato dal lions club international distretto 108Ya.

Il bando di concorso mirava a diffondere e promuovere nei giovani l’idea dell’agire come occasione di crescita non solo individuale ma collettiva.

Organizzati in gruppi, gli allievi hanno approfondito i concetti relativi all’automazione industriale con particolare riferimento ai controllori logici programmabili (PLC) e alla robotica per poi confluire nell’assemblaggio e nella programmazione di un robot.

Il robot che è stato valutata/o da un’apposita commissione ed ha ottenuto il premio di “riconoscimento di eccellenza” nell’ambito del convegno tenutosi all’Istituto de Sanctis ad Avellino il 14 aprile scorso.

Soddisfatto il dirigente scolastico Pietro Petrosino che evidenzia come la premiazione degli studenti è solo l’ultimo atto di un percorso che in questo caso è stato di eccellenza e che a noi fa molto piacere rimarcare perché vuol dire che il corso di studio intrapreso dai ragazzi offre un ottima preparazione utile alla formazione e all’acquisizione di competenze affini con il mondo del lavoro nonchè per il prosieguo degli studi.

Gianni Vigoroso