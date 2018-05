Avellino Country Festival,anteprima al Doublebro in stile west Concerto evento con Massimo D'Alessandro

Sarà una serta speciale, all'insegna della musica country, della danza, dal sapore del far west. Una serata all’insegna della musica Country e della gastronomia d’eccellenza è quella in programma per domani, venerdì18 Maggio presso il pub di Via Pianodardine, in attesa che si apra il sipario sulla seconda edizione dell’unico Festival Country della Campania in via strada comunale Bosco di via Zigarelli. Una sorta di serata apripista della tre giorni, ricca di eventi, presso l'Avellino Horse Club in programma dal primo al tre giugno. Insomma, nel pub steack house di via Pianodardine si alza il sipario sull'anima e cuore country della Campania, aspettando la tre giorni dell'Avellino Country Festival, che torna per questa seconda edizione più nuovo e ricco di eventi.



Domani sera musica e sapore in pieno stile Country al Pub Double Bro, di via Pianodardine Avellino al civico 53, per presentare nel dettaglio la seconda edizione di Avellino Country Festival che si svolgerà dall’1 al 3 Giugno presso Avellino Horse Club, di Strada Comunale Bosco di via Zigarelli. Eccellenze gastronomiche e buona musica, il connubio perfetto dal sapore western, con le carni pregiate della Steak House irpina, pensata e la voce di Massimiliano D’Alessandro, finalista della nona edizione di XFactor.

L’artista salernitano, classe 81, solo tre anni fa, si è fatto conoscere dal grande pubblico per la partecipazione al noto talent musicale XFactor, riscuotendo grande successo anche da parte della giuria. Amante degli animali, Massimiliano addestra cavalli, una passione che lo ha avvicinato al mondo Country e che tutt’oggi gli permette di esprimersi attraverso uno stile magico e travolgente come il Country blues. Sulle note avvolgenti di Massimiliano D’Alessandro, saranno presentate le novità di questa edizione del Festival Country tanto atteso in Campania.

“La collaborazione con Carmine Pescatore e con l’Avellino Country Festival, parte da una profonda amicizia e stima che ci unisce sin da piccoli grazie alle nostre famiglie – dice Massimo Vigorito, titolare del Double Bro – durante il Festival, parteciperemo con uno stand speciale, dedicato alle moto, realizzando in piccolo, quello che è il nostro showroom di motociclette per gli appassionati e grazie al gruppo di bikers che ci segue nelle nostre iniziative, daremo vita ad una grande esposizione. Inoltre, ci dedicheremo alla rhummeria e alle birre, proponendo la nostra etichetta di birre Double Bro, che si potrà gustare solo in occasione dell’evento e quotidianamente all’interno del pub. Daremo poi, la possibilità di fare un tuffo nel medioevo con un’esposizione di quella che è l’arte dell’epoca, con una vasta selezione di armature e accessori in stile western conosciute e apprezzate anche grazie a celebri film come C’era una volta il west. Insomma, per gli appassionati del genere Country, sarà un’occasione da non perdere e noi daremo il nostro contributo affinchè questa manifestazione possa crescere fino a far avvicinare al mondo Country quante più persone possibile”.

Di seguito il programma dell'Avellino Country FestivalAVELLINO COUNTRY FESTIVAL







PROGRAMMA





Venerdì 1 Giugno

18:00 Start - DJ SET by CMS Harley

19:30 Dance Workshop by Debora Minelle

20:30 Music On Air - Playlist (Dinner Time)

21:30 Live Music: Dixie Roots

23:00 Dance Workshop by Jgor Pasin

00:00 DJ Set and late evening madness by CMS Harley & Jgor Pasin

01:00 Rum and Cigars

Sabato 2 Giugno

10:00 Bar Open - Cornetti, Graffe (Breakfast Time)

11:00 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

11:30 Dance Workshop by Jgor Pasin

12:30 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

14:00 Music On Air - Playlist (Launch Time)

15:00 Dance Workshop by Debora Minelle

16:00 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

16:30 Dance Workshop by Anna Taroni

17:30 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

18:00 Dance Workshop by Stefano Civa

19:00 Dance Floor : Music On Air - Playlist (Dinner Time)

19:00 Outdoor Arena : Special Event "Monta da Lavoro"

20:30 Dance Workshop by Jgor Pasin

21:30 Live Music: Amy Gentile

22:15 Live Music: Red Cadillac Gang

00:00 DJ Set and late evening madness by CMS Harley, Stefano Civa , Jgor Pasin

01:00 Rum and Cigars

Domenica 3 Giugno

10:00 Bar Open - Cornetti, Graffe (Breakfast Time) -

10:00 Outdoor Arena : "IV tappa regionale Monta da Lavoro"

11:00 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

12:00 Dance Workshop by Giusimaria Raciti

13:00 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

13:30 Music On Air - Playlist (Launch Time)

15:00 Summary WorkShops

16:00 DJ SET by CMS Harley & Dj Steve

17:00 Closing ceremony - ACF