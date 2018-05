"Abbiamo perso un caro amico" In lutto la Polizia di Stato

Un lutto enorme inatteso, ha colpito il libero sindacato di polizia, Lisipo ed i tantissimi amici in servizio nella polizia di stato e non.

"E’ morto, colpito da un male rapido ed inesorabile, l’amico Francesco Ciquera di anni 41, lascia la moglie e due figli, di cui uno di soli nove mesi. Il decesso è avvenuto nella natia Puglia ed ha provocato dolore e costernazione, nei tantissimi che l’ hanno conosciuto, nel corso degli anni." E' quanto scrive in una nota il segretario nazionale Lisipo Vittorio Ranucci.

"In servizio presso il reparto mobile di Napoli, era stimato e conosciuto dai colleghi, per la sua serietà ed il suo attaccamento al dovere.

Gioviale ed altruista, era da sempre impegnato nel sindacato, per battersi, con energia e determinazione, in difesa dei diritti dei poliziotti. Ci piace ricordarlo giovane attivista del libero sindacato di polizia - ha sottolineato il presidente nazionale Antonio de Lieto - impegnato in “prima linea” a fianco di chi pretendeva il rispetto dei propri diritti.

Anni duri e difficili, indissolubilmente legati ad un periodo della storia del nostro sindacato, caratterizzate per battaglie coraggiose che, come sempre, vedevano impegnata la nostra sigla sindacale, in battaglie durissime che hanno prodotto nella polizia di stato, enormi progressi, sulla strada della conquista di diritti, anche quelli più elementari, sino ad allora negati.

Il Lisipo addita Francesco Ciquera, alle nuove generazioni, quale esempio di caparbio e concreto sindacalista, di coraggio, di amore per la sua famiglia e per la sua divisa."

Redazione Av