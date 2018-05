Benvenuta Sabrina Romano Fiocco rosa

"Sei stata desiderata come non mai, la tua nascita ha riempito i nostri cuori di gioia. I tuoi occhi hanno portato nuova luce, ensazionale come già mostri di essere, ti accogliamo con gioia immensa tra noi. Benvenuta Sabrina Romano.

Auguri da mamma Martina papà Evaristo è dal fratellino Alessio. Alla piccola Sabrina e alla sua famiglia giungano gli auguri anche da parte della nostra redazione.

Redazione Av