Avellino, «Aiutatemi a ritrovare i miei cuccioli scomparsi» L'appello di una lettrice a Ottopagine.it. Sono spariti in zona stadio questo pomeriggio.

«Aiutatemi a ritrovare Masha e Mike. La mia piccola tra pochi giorni deve operarsi. Prende già antibiotici dopo un precedente intervento». L'accorato appello a Ottopagine.it della padrona di due bulldog francesi che oggi pomeriggio sono spariti nei pressi della rotonda di via Enrico Capozzi, non lontano dallo stadio Partenio di Avellino. (I cuccioli sono in copertina. Altre foto a fine articolo).

«Sono stati visti salire a bordo di una grande Punto Nera», ci spiega la donna. Entrambi i cuccioli sono microchippati e i proprietari hanno già sporto denuncia. Chiunque li veda (sono i cagnolini nella foto) può telefonare direttamente a questo numero 320 573 1499 o scrivere alla pagina Facebook di Ottopagine.it.