Al Cimarosa grande attesa per la Scuola paritaria G.Cipolletti Giovedì 14 giugno, alle ore 19, appuntamento d'eccezione al Conservatorio avellinese.

Grande appuntamento di musica e cultura all'Auditorium del conservatorio Cimarosa di Avellino. Giovedì, 14 giugno, l'orchestra giovanile, diretta dal maestro Roberto Maggio, si esibirà in occasione dalla presentazione del progetto "De Agostini Predatore a chi?” della scuola paritaria G.Cipoletti “Avellino Scenografia - E.C.S. Di Montoro”. Il gruppo di musicisti, nei mesi, si è distinto anche in diverse performance in Italia e all'estero. Rappresenta il fiore all'occhiello de giovani talenti del panorama artistico locale.

Fra i relatori d'eccezione dell'evento, oltre al Provveditore agli studi provinciale Rosa Grano, anche il presidente del Cimarosa, il dottor Luca Cipriano affiancato dal direttore, il maestro Carmelo Columbro. Sono attesi anche il vicedirettore del conservatorio, il maestro Antonio De Palma, il preside del Publio Virgilio Marone, la professoressa Paola Santulli, il direttore didattico della Scuola Paritaria “G.Cipolletti” di Avellino, il Professore Gaetano Criscitiello. Affiancato dai referenti D'Agostini, Chiara Censori, Alessandro Lenzi, Cuono Laudando, la proprietaria della Dracm, Giulia Galli e il responsabile, la dottoressa Emilia Sica.

A rappresentare il comune di Montoro, l'assessore alla Cultura Raffaele Guarinello, e il consigliere provinciale alla Pubblica Istruzione, Girolamo D'Aquinto.