Un anniversario speciale per un team tutto in rosa La curiosità

La redazione di XD Magazine, diretta dalla collega Barbara Ciarcia, è la più rosa, e in media la più giovane, della Campania. La squadra è all'opera nella sede di via Serra, ad Ariano Irpino, per allestire il numero speciale del magazine a vocazione territoriale, quello che celebrerà il decennale della rivista patinata divenuta nel frattempo 'free press' e distribuita in appositi centri distribuiti in provincia e nel capoluogo irpino.

A ottobre ricorre infatti il decimo anniversario editoriale del famoso bimestrale ideato dall'omonimo studio di grafica che fa capo all'editore Raffaele De Francesco e alle bravissime grafiche, Natalia De Biase e Angela Montella.

Una ricorrenza speciale merita un numero speciale, e una rivoluzione grafica è stata annunciata per l'occasione dalla dinamica redazione che sforna numeri da collezione e fa incetta di premi e riconoscimenti su scala nazionale.

Un lavoro di nicchia che spesso passa, purtroppo, sotto traccia ma non certo agli esperti del settore e del mondo della comunicazione e della grafica.

Di recente XD è stato insignito dei premi 'Meronis', a bordo della MSC Crociere nel porto di Napoli, e 'Open Art Award' sempre a Napoli presso l'Istituto Grenoble di via Crispi, e della menzione speciale nell'ambito della prestigiosa cerimonia di consegna del Premio Sublimitas, organizzata dalla Fibes, che si tiene ogni anno al Park Hotel L'Incontro di Ariano.

La redazione nel frattempo è cresciuta e si avvale del prezioso contributo fotografico di Marco Memoli, autore di celebri scatti, e di nuovi collaboratori giornalistici come Franco Buononato, già capo redattore de Il Mattino, Nicola Di Iorio, Nello Fontanella, la giovanissima Elisa Giammarino, la nutrizionista Denise Caruso e l'architetto, nonchè wine designer, Clelia Cipolletta.

Lo staff storico è invece composto da: Roberta Brogna, Lidia Caso, Veronica Di Furia, Rosa De Francesco, Loredana Zarrella, Annamaria De Paola, Pasqualino Molinario, Donatella De Bartolomeis, Paolo Speranza, Andrea Massaro, Valerio Massimo Miletti, Fiorenzo Iannino, Marcello Curzio, Alfredo Di Dio.

La direzione è affidata da oltre un lustro all'esperienza professionale di Barbara Ciarcia, corrispondente de Il Mattino per il comprensorio del Medio Calore. XD è in fondo l'unico vero magazine a vocazione territoriale, orgoglio irpino ma soprattutto simbolo della intraprendenza imprenditoriale ed editoriale arianese.

Gianni Vigoroso