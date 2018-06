Tanti auguri Augusto Bruno! La messaggeria

Festa grande per il compleanno di Augusto Bruno. Nove le candeline spente da Augusto tra applausi e auguri di amici e parenti.

"Ti auguriamo di non cambiare, di rimanere così come sei ,sei fantastico ti auguriamo che tu riesca a realizzare ogni tuo più piccolo desiderio, ti auguriamo di essere felice e di vivere di ciò che ami fare. Se proprio vuoi cambiare, ti auguriamo di cambiare in meglio così che la tua personalità si arricchisca di emozioni sempre più belle, di speranze sempre più grandi e di sogni sempre più reali".

Buon compleanno, caro Augusto da papà Raffaele, mamma Enza e dalla tua sorellina Amalia. Un augurio speciale dalla nostra redazione!